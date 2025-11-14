Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 5 bölgede yağış bekleniyor
Hafta sonu yurdun iç ve doğu bölgeleri; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak görülecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor.
- Hafta sonu Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de sağanak yağışlar etkili olacak.
- Yağış görülen bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı görülecek.
- Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
- İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, İstanbul 16-17, Ankara 12-13, İzmir 22-23 derece civarında seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
4 BÖLGEDE YAĞIŞ OLACAK
Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.
Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.
3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.
Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.
Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.