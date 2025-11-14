ABD’nin Kansas eyaletinde bir ailenin, 5 yıl boyunca fark etmeden 2055 tane örümcekle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Evlerinde zaman zaman gördükleri hayvanları pek umursamayan aile, 400 örümceğin zehirli olduğunu öğrenince şoke oldu.

Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Kansas eyaletinde yaşandı. Bir aile, evlerinde ara sıra rastladıkları örümcekleri sorun olmayacağını düşünerek görmezden geldi.

TOPLANMASI 6 AY SÜRDÜ

5 senenin sonunda örümcek sayısı giderek artarken, aile eve haşere ilaçlama ekiplerini çağırdı. Mirror'ın haberine göre ekipler acil bir şekilde harekete geçerken, tüm hayvanların toplanması yaklaşık 6 ay sürdü.

EVDEN 2055 TANE ÖRÜMCEK ÇIKTI

Yapılan temizlik işleminin ardından evden tam 2055 tane böcek çıktı. Bunlardan 400 tanesinin ise zehirli olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı



Bu hayvanların aylarca beslenmeden yaşayabildiğini söyleyen uzmanlar, bu hayvanların genellikle küçük alanlarda barındığını belirtti. Dişilerin hayatları boyunca kademeli olarak doğum yapmak için sadece bir kez çiftleşmelerinin yeterli olduğunu belirten uzmanlar, evdeki örümceklerin de genelde 'genç örümcekler' olduğunu belirtti.

Bulgular, Journal of Medical Entomology dergisinde yayımlanırken raporda şu ifade yer aldı:

"Evde en az 400 adet zehir verebilecek boyuta ulaşmış kahverengi münzevi örümcek bulunmasına rağmen, ev sakinlerinden hiçbiri ısırılmadı."

Uzmanların incelemeleri sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası