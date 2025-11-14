5 yıl boyunca bu kabusla yaşamışlar! Evden 2055 tane çıktı, temizlemeleri 6 ay sürdü
ABD’nin Kansas eyaletinde bir ailenin, 5 yıl boyunca fark etmeden 2055 tane örümcekle birlikte yaşadığı ortaya çıktı. Evlerinde zaman zaman gördükleri hayvanları pek umursamayan aile, 400 örümceğin zehirli olduğunu öğrenince şoke oldu.
- ABD'nin Kansas eyaletinde bir evden, beş yıl süren ihmal sonrası 2055 örümcek çıkarıldı.
- Çıkarılan örümceklerin 400 tanesinin zehirli kahverengi münzevi örümcek olduğu tespit edildi.
- Haşere ilaçlama ekiplerinin tüm hayvanları toplaması yaklaşık 6 ay sürdü.
- Evde 400 adet zehirli örümcek bulunmasına rağmen, ev sakinlerinden hiçbiri ısırılmadı.
- Olayın bulguları Journal of Medical Entomology dergisinde yayımlandı.
Akıllara durgunluk veren olay, ABD’nin Kansas eyaletinde yaşandı. Bir aile, evlerinde ara sıra rastladıkları örümcekleri sorun olmayacağını düşünerek görmezden geldi.
TOPLANMASI 6 AY SÜRDÜ
5 senenin sonunda örümcek sayısı giderek artarken, aile eve haşere ilaçlama ekiplerini çağırdı. Mirror'ın haberine göre ekipler acil bir şekilde harekete geçerken, tüm hayvanların toplanması yaklaşık 6 ay sürdü.
EVDEN 2055 TANE ÖRÜMCEK ÇIKTI
Yapılan temizlik işleminin ardından evden tam 2055 tane böcek çıktı. Bunlardan 400 tanesinin ise zehirli olduğu tespit edildi.
Bu hayvanların aylarca beslenmeden yaşayabildiğini söyleyen uzmanlar, bu hayvanların genellikle küçük alanlarda barındığını belirtti. Dişilerin hayatları boyunca kademeli olarak doğum yapmak için sadece bir kez çiftleşmelerinin yeterli olduğunu belirten uzmanlar, evdeki örümceklerin de genelde 'genç örümcekler' olduğunu belirtti.
Bulgular, Journal of Medical Entomology dergisinde yayımlanırken raporda şu ifade yer aldı:
"Evde en az 400 adet zehir verebilecek boyuta ulaşmış kahverengi münzevi örümcek bulunmasına rağmen, ev sakinlerinden hiçbiri ısırılmadı."
Uzmanların incelemeleri sürüyor.