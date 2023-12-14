Hafta sonuna planı olanlar dikkat! Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı, sıcaklıklar düşüyor atkı bereleri hazırlayın
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. Hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Kar yağışı için tarih verildi. Batı’dan ülkeye giriş yapacak. O tarihte atkı ve berelerinizi hazırlayın. Sıcaklıklar hızla düşecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…
Meteoroloji tarafından güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Ülke genelinde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi gününden itibaren hızla düşecek. kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi. Atkı ve bereleri hazırlayın.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI
Ülkemizin doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Van, Ardahan, Kars, Artvin, Rize, Hakkari ve Balıkesir'in batısı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege’de rüzgarın (14.12.2023) Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT! KAR YAĞIŞI GELİYOR
Meteoroloji’den yapılan son dakika uyarısına göre, Cumartesi günü Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışı başlıyor. Pazar günü kar yağışının iç bölgelerde de etkisini göstermesi bekleniyor.