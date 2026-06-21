Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda
Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre yurt genelinde bugün yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji 5 ili uyardı. İşte bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller…
- Burdur, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Kars'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.
- Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
- Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
- Rüzgar genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
- Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugünkü rapora göre Burdur, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Kars’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.
AZ BULUTLU VE AÇIK
Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:
Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Son rapora göre hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
5 İLE SAĞANAK UYARISI
Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan 5 il şöyle;
|İl
|Hava Durumu
|Burdur
|Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Artvin
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Trabzon
|Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Erzurum
|Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kars
|Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölgelere göre sağanak uyarıları ise şöyle:
|Bölge
|İl/Kesim
|Doğu Karadeniz
|Genelinde
|Doğu Karadeniz
|Ordu çevreleri
|Akdeniz Bölgesi
|İç kesimlerinin yüksekleri
|Doğu Anadolu Bölgesi
|Kuzey kesimleri
|Akdeniz Bölgesi
|Antalya'nın iç kesimlerinin yüksekleri