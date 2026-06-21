Meteoroloji’nin son hava durumu raporuna göre yurt genelinde bugün yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz ve Akdeniz için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji 5 ili uyardı. İşte bugün gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı. Bugünkü rapora göre Burdur, Artvin, Trabzon, Erzurum ve Kars’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji yurt genelinde hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti.

Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda

AZ BULUTLU VE AÇIK

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Ülkemizin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda

HAVA SICAKLIĞI

Son rapora göre hava sıcaklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda

5 İLE SAĞANAK UYARISI

Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan 5 il şöyle;

İl Hava Durumu Burdur Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Artvin Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Trabzon Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Erzurum Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Kars Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonuna yağış sürprizi! Meteoroloji 5 ili tek tek saydı: Gök gürültülü sağanak kapıda

Bölgelere göre sağanak uyarıları ise şöyle:

Bölge İl/Kesim Doğu Karadeniz Genelinde Doğu Karadeniz Ordu çevreleri Akdeniz Bölgesi İç kesimlerinin yüksekleri Doğu Anadolu Bölgesi Kuzey kesimleri Akdeniz Bölgesi Antalya'nın iç kesimlerinin yüksekleri

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