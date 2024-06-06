Haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı ortaya çıktı: İşte öne çıkan başlıklar...

Haftaya Meclis'e sunulması beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun taslak metni ortaya çıktı. Buna göre kanun kabul edilirse öğretmenlere karşı işlenen suçlarda cezalar artırılacak. Milli Eğitim Akademisi'nde adayların teorik derslerden geçme notu 60 olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin kanun metninin tamamlandığını duyurmuştu. Kanunun haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TRT Haber'in aktardığına göre, Öğretmenlik Meslek Kanunu için hazırlanan taslakta öne çıkan başlıklar ortaya çıktı.

İŞTE KANUN TASLAĞINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Kasten yaralama suçunda ceza 2 yıl 3 aydan, 6 yıl 9 aya kadar olarak uygulanacak.

Tehdit suçunda 9 aydan 3 yıla kadar, nitelikli hallerde 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar, hakaret suçunda ise 1 yıldan 3 yıla kadar ceza verilebilecek

Görevi yaptırmamak için direnme suçluları 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, nitelikli hallerde ise 1 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis ile karşılaşacak.

Milli Eğitim Akademisi'nde adayların teorik derslerden geçme notu 60, uygulamaları derslerde ise başarı notu 70 olarak belirlenecek. Teorik ve uygulamalı derslerin ortalaması atamaya esas olacak

Bir dönemde mazeretsiz 6 gün eğitime katılmayanın ilişiği kesilecek. Yasadışı örgüt faaliyetlerine katılmak, uyuşturucu kullanmak ve temin etmek kesin çıkarılma sebebi olacak.

Adaylara 30 bin ek göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar maaş verilecek. Kanun yürürlüğe girene kadar aday öğretmenler hizmet içi eğitim alacak.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar vermişti. İptal edilen altı madde içerisinde şunlar yer almıştı:

“Aday öğretmenlerin Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu mesleğe atanması, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na bahanesiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların atanamayacağına ilişkin hükümler yer aldı. Öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi ile öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesine ilişkin hükümler de iptal edildi.”

Anayasa Mahkemesi ayrıca, “Kanun'un 6. maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendinde yer alan uzman öğretmenlere yönelik "mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan" ifadesi ile aynı Kanun'un 6. maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan başöğretmenlere yönelik "ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar" ibaresinin iptaline karar vermişti.