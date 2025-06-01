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Hakaretler, suçlamalar havada uçuşuyor! Eski defterler açıldı, CHP’de kılıçlar çekildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakaretler, suçlamalar havada uçuşuyor! Eski defterler açıldı, CHP’de kılıçlar çekildi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu’nun “ölüm tehditleri” mesajı CHP’ye eski defterleri açtırdı. Tanju Özcan, Muharrem İnce üzerinden Kılıçdaroğlu’na ihanet göndermesi yaptı. CHP’li Yunus Emre de Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı, sosyal medyada taraflar arasında savaş çıktı.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayında delegelerin oyunun para ile satın alındığına dair iddialar sebebiyle açılan davanın duruşması 30 Haziran’da yapılacak. Mahkeme öncesi parti içinde eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile başta yolsuzluk iddiaları ile tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve genel başkan Özgür Özel’in destekçileri birbirine girdi. Karşılıklı suçlamalar havada uçuşurken, eski defterler de açıldı. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu’nun kurultayla ilgili açıklamalarına “Laf ebeliği yapmayın.  Sayın Muharrem İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim. Yapmayın ve konuşturmayın beni” diye seslendi. CHP kulislerinde, mahkemenin ‘mutlak butlan’ kararı alması ve kurultayı iptal etmesi durumunda, Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geçerek, İmamoğlu ve Özgür Özel’le mücadeleye girişeceği konuşuluyor.

CHP’de önceden Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın duran CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin, “Dâhilî ve haricî bedhahlara sesleniyorum: Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bırakın partiyi teslim almayı, merdivenlerine yaklaşamayacaksınız. Atatürk’ün partisine çökemeyeceksiniz” şeklindeki sözleri de partide tartışmalara sebep oldu. Bu sözlerin doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı belirtildi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da mahkemenin kurultayı iptal kararı alması durumunda, Kılıçdaroğlu’na yönelik “O kararı yırtıp, Özgür Bey’in yanına gelip ‘Hadi oradan’ demesini bekliyoruz. Bunu her onurlu CHP’li yapar” şeklinde konuştu. 

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle Özgür Özel ve İmamoğlu’ndan yana tavır alan bazı partililer ise sosyal medya üzerinden adeta savaşa giriştiler. Taraflar birbirlerine ağır hakaretler yağdırırken, kulislerde mahkemenin kurultayı iptal etmesi durumunda CHP’nin bölüneceği, hatta partiden ayrılanların olacağı ve yeni bir parti kurulabileceğine yönelik değerlendirmeler de yapılıyor.         

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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