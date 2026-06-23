Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baro kurumuna ve meslektaşlarına zarar vermemesi adına başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, yayınladığı resmi kamuoyu duyurusu ile görevinden ayrıldığını açıkladı. Kök, istifa kararına gerekçe olarak hakkında yürütülen soruşturma sürecinin baroyu yıpratacak boyutlara ulaşmamasını gösterdi.

"AKLANACAĞIMA DAİR HİÇBİR TEREDDÜDÜM BULUNMAMAKTADIR"

Hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirten Kök, "Hukuk devleti ilkesine olan inancım tamdır. Hakkımdaki iddialara ilişkin, yargılama süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkacağına ve aklanacağıma dair hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Ufuk Kök

Ufuk Kök açıklamasında baro başkanlığı makamının kişisel çıkarların ötesinde savunmanın bağımsızlığını ve meslek onurunu temsil ettiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"BARONUN YIPRATILMASINA GÖNLÜM RAZI OLMADI"

"Bu makamın yaşanan süreç nedeniyle daha fazla yıpratılmasına, Denizli Barosu’nun çalışmalarının gölgelenmesine ve meslektaşlarımın bu tartışmaların içinde bırakılmasına gönlüm razı olmamıştır. Bu nedenle, büyük bir gururla yürüttüğüm Denizli Barosu Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacaktır"

NE OLMUŞTU?

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullanmak ve yer temin etmek suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 Haziran sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirilmişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizli Barosu idari binası ile şüpheli avukatların ev ve ofislerinde eş zamanlı aramalar yapılmıştı. Operasyonda aralarında Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de yer aldığı toplam 12 avukat gözaltına alınmıştı.

Teknik delillendirme ve biyolojik örnek alımı için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına götürülerek kan ve idrar örnekleri alınan avukatlar, tamamlanan ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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