Hatay'da 3.0 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Hatay'ın Samadağ ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8,2 km olarak ölçüldü.
Hatay Samandağ'da gece yarısı 3.0 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi. Deprem yerin 8.2 kilometre altında gerçekleşti. Deprem sonrası kısa süreli panik oluştu.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi