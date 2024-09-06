Hatay'da direğe çarpan araç hurda oldu: 4 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği araç direğe çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken içindeki 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı