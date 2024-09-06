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Hatay'da direğe çarpan araç hurda oldu: 4 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay&#039;da direğe çarpan araç hurda oldu: 4 yaralı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği araç direğe çarptı. Kaza sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken içindeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Antakya-İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. 

Kazada şoför ve araç içerisindeki 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da direğe çarpan araç hurda oldu: 4 yaralı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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