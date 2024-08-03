Hatay'da orman yangını! Saatler oldu, müdahaleler sürüyor
Gündem Haberleri / Ajanslar
Hatay Antakya'da çıkan orman yangınına havadan karadan saatlerdir müdahale ediliyor. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangınla mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlar ise, yangının yerleşim yerlerine ulaşma riskine karşı korku ve panik içerisinde bekliyor.
Türkiye, aylardır orman yangınları ile mücadele etmekte. Çok sayıda ilde yaşanan orman yangınları, yerleşim yerleri için risk taşımakta.
Hatay'ın Antakya ilçesi Uzunalıç mevkiinde ormanlık alanda meydana gelen yangına saatlerdir müdahale ediliyor.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangına orman ve itfaiye ekipleri eş güdümlü olarak karadan müdahale etmeye başladı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine havadan da destek geldi. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.
"DÜZLÜK BİR ALAN YANDI"
Ekiplerin alevlere müdahale ettiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, “Yangın saat 14.30 sularında başladı. Uzunalıç Mahallesi'nde başladı.
Düzlük bir alan yandı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ajanslar