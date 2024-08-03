Hatay'da orman yangını! Saatler oldu, müdahaleler sürüyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 3 Ağustos 2024 19:34 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 19:42 - Güncelleme:

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Hatay Antakya'da çıkan orman yangınına havadan karadan saatlerdir müdahale ediliyor. Ekipler havadan 3 helikopter ve 1 uçak, karadan 7 arazöz, 2 su tankı, 3 ilk müdahale aracı ile yangınla mücadelesini sürdürüyor. Vatandaşlar ise, yangının yerleşim yerlerine ulaşma riskine karşı korku ve panik içerisinde bekliyor.