Hatay'da polisleri taşıyan midibüs refüje çarptı, devrildi! 11 yaralı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs refüje çarptıktan sonra devrildi! Araçtaki 11 polis yaralandı.
Kahramanmaraş Merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'da görev yapan polisleri taşıyan midibüs devrildi! 11 polis yaralandı.
POLİSLERİ TAŞIYAN ARAÇ REFÜJE ÇARPTI
Hatay'ın Dörtyol ilçesinden İskenderun'a göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazanın midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldaki refüje çarpması neden olduğu öğrenildi. Araç çarpma sonucu devrilerek yan yattı.
11 POLİS YARALANDI
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı