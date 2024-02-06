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    • Hatay'da polisleri taşıyan midibüs refüje çarptı, devrildi! 11 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Hatay&#039;da polisleri taşıyan midibüs refüje çarptı, devrildi! 11 yaralı
    Hatay, Polis, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs refüje çarptıktan sonra devrildi! Araçtaki 11 polis yaralandı.

    Kahramanmaraş Merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'da görev yapan polisleri taşıyan midibüs devrildi! 11 polis yaralandı.

    POLİSLERİ TAŞIYAN ARAÇ REFÜJE ÇARPTI

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinden İskenderun'a göreve giden çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs devrildi. Kazanın midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldaki refüje çarpması neden olduğu öğrenildi. Araç çarpma sonucu devrilerek yan yattı. 

    11 POLİS YARALANDI

    Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HatayPolis
    Haberler > Gündem > Hatay'da polisleri taşıyan midibüs refüje çarptı, devrildi! 11 yaralı
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