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    • 'SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi'nin sıralaması belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    &#039;SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi&#039;nin sıralaması belli oldu
    Swat, Türk Polisi, Haber

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    Dünyanın pek çok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen SWAT Challenge 2024'te, büyük başarı gösteren Türk Özel Harekat Polisi bugün kürsüye üçüncülükle çıktı. Yarışmada bugün, Kazakistan Sunkar Takımı birinci, Kazakistan Sarder Takımı ise ikinci oldu. Türk polisi, 7 Şubat'a kadar devam edecek yarışmada şu an genel sıralamada 21. sırada.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen SWAT Challenge 2024, 48 ülkeden 87 takımın kıyasıya yarışıyla devam ediyor. Yarışmacılar, 'Taktik Yarışma, Saldırı Yarışması, Memur Kurtarma, Yüksek Kule Yarışması ve Engelli Parkur' olmak üzere beş ana kategoride yarışını sürdürüyor. Türk Özel Harekatı da parkuru başarılı bir şekilde tamamlamak için mücadelesine devam ediyor. 

    'SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi'nin sıralaması belli oldu

    Yarışmanın üçüncü gününde podyuma çıkan ülkeler belli oldu. Birinciliği Kazakistan Sunkar takımı kazanırken ikincilik kürsüsünde ise yine Kazakistan'ın Sarder takımı vardı. Ülkemiz ise Türk Özel Harekat - A Takımı ile üçüncülük kürsüsündeki yerini aldı.

    'SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi'nin sıralaması belli oldu

    TÜRK POLİSİ GENEL SIRALAMADA 21. 

    7 Şubat'a kadar devam edecek yarışmada Türk polisi genel sıralamada 21. sırada.

    'SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi'nin sıralaması belli oldu

    İlk üç içerisinde ise sırasıyla Kazakistan, Pakistan ve Fas'ın özel harekat ekipleri bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    SwatTürk Polisi
    Haberler > Güncel > 'SWAT Challenge 2024’te yarışan Türk Özel Harekat Polisi'nin sıralaması belli oldu
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