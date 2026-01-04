Tarama testine karşı çıkıp bebeği Down sendromlu doğan aileye 77 milyon tazminat ödemeye mahkûm olan doktora sendika sahip çıktı. HEKİMSEN “Bu karar kabul edilemez” dedi.

Kocaeli’de 35 yaşındaki gebe bir hastanın ikili ve üçlü tarama testlerini yazılı olarak reddetmesine rağmen Down sendromlu doğan bebeği için açtığı davada doktorun 77 milyon lira tazminata ödemesine karar verilmesi tepkilere sebep oldu.

HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, Adli Tıp Kurumu raporunun hekim lehine olmasına rağmen verilen kararı hukuka aykırı bulduklarını vurgulayarak “İşin garip tarafı şu, Adli Tıp Kurumunun, ‘Hekim hatası yoktur’ demesine rağmen hekime ceza kesiliyor” dedi.

"HEKİM SORUMLU TUTULAMAZ"

Kurban, hekimin hastanın istemediği hiçbir işlemi zorla yaptıramayacağının altını çizerek, “Biz her ne kadar hekimler olarak buna katılmasak da, aşı da, kişinin vereceği tahlillerde tamamen kişinin talep etmesiyle uygulanabiliyor. Bunun dışında hastaya hiçbir test ya da herhangi bir girişim yapılamaz. Dolayısıyla da bu konuda bir hekim sorumlu tutulamaz. Bir hekim, istenmeyen bir şeyi yaptıramaz” dedi.

