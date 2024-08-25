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Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla'daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla&#039;daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin popüler turizm merkezlerinden olan Muğla/Dalyan'da en az 1 saat süren 60 kilometrelik karayolu, su kanalı feribotları sayesinde 3 dakika sürüyor. Hem zamandan hem de paradan tasarruf ettiğini belirten şoförler, uygulamadan çok memnun.

Kaya mezarları, İztuzu plajı, caretta caretta kaplumbağaları ve Köyceğiz gölünden İztuzu plajı'na bağlanan su kanalı ile dünyanın ve ülkemizin en gözde tatil kentlerinden olan Dalyan'da, 150 metre enindeki su yolu ile feribotlar sayesinde araba ile 1 saatlik mesafe 5 dakikaya düşüyor. Yayaların da kullanabildiği 12 metre boyunda 4 metre 80 santimetre enindeki 6 ton taşıma gücüne sahip feribotlar, Dalyan Tekne Kooperatifi'ne bağlı olarak çalışıyorlar.

Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla'daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor - 1. Resim

SABAHTAN AKŞAMA KADAR SEFER YAPIYOR

Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nden, Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ne her gün sabah 07.30'da başlayarak gece yarısına kadar sefer yapan ve iki farklı noktadan kalkan teknelerden Deniz kızı teknesinin kaptanlarından Mustafa Gülmez; "İnsanlar en çok Ekincik, Sultaniye kaplıcaları, Kaunos ve Çandır'ı görmek için bu yolu tercih ediyor, normal de en az 1 saat sürecek araba yolcuğu feribot ile 5 dakika da geçiliyor. Kışın da aynı saatlerde başlıyoruz ama yaz mevsimi kadar dolu olmuyor" diyerek iki feribot çalıştıklarını belirtti.

Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla'daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor - 2. Resim

KARAYOLUNDAN DAHA KEYİFLİ

2016 yılında seferlere başlayan feribotlar sayesinde, arasında hiçbir köprü bulunmayan kanalın iki yaka arasında rahatlıkla geçiş sağlanabilirken, aynı noktaya karadan ulaşmak için ise Köyceğiz Gölü'nün çevresinden dolaşılarak 80 kilometre yol gidilmesi gerekiyor. Feribot ile 2 adet otomobil, bir minibüs ve otomobil, bir traktör ve bir otomobil aynı anda karşıdan karşıya geçebiliyor. Hizmetten memnun kalan yolcular memnuniyetlerini dile getirerek hem zamandan tasarruf ettiklerini hem de keyifli bir kanal yolculuğu yaptıklarını söylediler.

Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla'daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor - 3. Resim

İŞTE FİYATLAR

Dalyan Deniz Kooperatifi tarafından belirlenen fiyatlar ise feribota yaya binmek isteyenler için 15 TL, motosikleti ile binmek isteyenler 50 TL, Atv 75 TL, otomobil 100 TL, minibüs 115 TL, traktör ya da kamyonet 120 TL, kamyon 140 TL ödeyerek karşıya geçiyor.

Hem zamandan hem de paradan tasarruf! Muğla'daki 60 dakikalık yol 5 dakikaya iniyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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