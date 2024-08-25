AFAD teyakkuza geçti! Camilerden anons yapılıyor

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: Anadolu Ajansı 25 Ağustos 2024 13:03 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 13:15 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bazı illerde meydana gelen aşırı yağış sonrası mahsur kalan 1065 kişiyi tahliye etti. Ayrıca yağışın yoğun geçeceği Samsun için 'turuncu' kod verirken cami ve belediyelerden uyarı yapılarak vatandaşların uyarıldığını belirtti.