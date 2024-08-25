Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD teyakkuza geçti! Camilerden anons yapılıyor

AFAD teyakkuza geçti! Camilerden anons yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AFAD teyakkuza geçti! Camilerden anons yapılıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bazı illerde meydana gelen aşırı yağış sonrası mahsur kalan 1065 kişiyi tahliye etti. Ayrıca yağışın yoğun geçeceği Samsun için 'turuncu' kod verirken cami ve belediyelerden uyarı yapılarak vatandaşların uyarıldığını belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Samsun için "turuncu"; Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu için de "sarı" meteorolojik uyarı verildiği belirtildi.

Samsun'da vatandaşlara SMS'in yanı sıra cami, belediye anons sistemleri ile polis ve jandarma araçlarından gerekli uyarıların yapıldığı ifade edilen açıklamada, 9 ilde alınan 72 ihbara müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Ağrı, şişlik ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti! Karnından çıkan doktorları bile şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel'in fıstık mitinginde büyük tiyatro! Çiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktı - GündemÇiftçi diye tanıttıkları kadın bakın kim çıktıMİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Tekin Guyi kod Abdülhamit Kapar, etkisiz hale getirildi - GündemMİT'ten Suriye'de nokta operasyon!TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi - GündemKuzey Irak'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisizSamsun'da korkunç kaza! 3 ölü, 10 yaralı - GündemÇok sayıda ölü ve yaralı varTahrik et, dava aç, parayı kap! FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni taktiği ortaya çıktı - GündemFETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni taktiği!Gözü genel başkanlıkta mı? İmamoğlu ile sorun mu yaşıyor? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar - GündemGözü genel başkanlıkta mı? İmamoğlu ile sorun mu yaşıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...