Şanlıurfa'da bir bakkalda yapılan denetimlerde ele geçirilen çok sayıda tarihi geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış ürün imha edildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Halk ve çevre sağlığını korumak adına denetim faaliyetlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Beykapısı Mahallesi'ndeki bir bakkalda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

HEPSİ KURTLANMIŞ

Denetimlerde çok sayıda bozuk gıda maddesi tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de destek verdiği denetimde, dükkanda bulunan gıda maddelerinin neredeyse tamamının son tüketim tarihinin geçmiş, küflenmiş ve kurtlanmış olduğu tespit edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Sağlıksız şartlarda muhafaza edilen, aralarında tarihi geçmiş bulgur, makarna, bakliyat, bozulmuş ve kokmuş yağ, pekmez, salamura zeytin ve yaprak gibi ürünler araçlara yüklenip, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

