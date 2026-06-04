Hikâyesi yürek dağladı! Otobüs kazasında ölen Zehra Eyiol’a acı veda, kardeşi kanseri yeni yenmiş
Denizli’de mezuniyetine gitmek için bindiği yolcu otobüsünün yanması sonucu can veren üniversite öğrencisi Zehra Eyiol, gözyaşları içinde defnedildi. Genç kızın kardeşinin uzun yıllar kanser tedavisi gördüğü, ailenin iyileşme haberinin sevincini yaşarken, Zehra’yı kaybettikleri öğrenildi.
- Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra alev almıştır.
- Feci kazada 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetmiştir.
- Hayatını kaybedenlerden biri, İzmir'de ailesinin yanına bayram ziyareti için otobüse bindiği öğrenilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol'dur.
- Zehra Eyiol, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisidir.
- Cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde defnedilmiştir.
- Zehra Eyiol'un ablası Esra Eyiol'un yıllar önce kanseri yendiği ancak Zehra'nın ölüm haberiyle ailenin yıkıldığı belirtilmiştir.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsü önce bariyerlere çarpmış ardından alev almıştı. Feci kazada 1’i bebek 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Bayramı İzmir’de ailesinin yanına geçiren, final sınavları ve mezuniyet töreni için otobüse bindiği öğrenilen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Eyiol da korkunç kazada ölenlerden biri olmuştu.
AİLESİ AYAKTA ZOR DURDU
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi Zehra Eyiol'un cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşları içinde defnedildi.
Cenazede Eyiol ailesinin feryatları yürekleri dağlarken, baba Osman Eyiol (50) ve anne Zülfiye Eyiol (44) ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı baba, kızının çeyizlik yazmasının bulunduğu tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü.
KARDEŞİ KANSERİ YENDİ, KENDİ ÖLDÜ
Hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un ablası Esra Eyiol'un (23) yıllar önce kansere yakalandığı, ailenin tedavi nedeniyle İzmir'e taşındığı, Esra Eyiol'un iyileşmesinin sevincini yaşarken Zehra’nın ölüm haberiyle yıkıldığı öğrenildi. Genç kızın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla Soma Mezarlığı'nda toprağa verildi.