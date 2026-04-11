Telefon dolandırıcılığı davasında, mağdurdan 774 bin lira gönderilen hesabın sahibi suça iştirakten hapis cezası aldı. Mahkeme, banka hesabını başkalarına kullandıran sanığın dolandırıcılığa doğrudan iştirak ettiğine hükmederek 5 yıl 10 ay hapis ve adli para cezası verdi.

Ağrı’da görülen “telefon dolandırıcılığı” davasında, mağdurun 774 bin lira gönderdiği IBAN’ın sahibine suça iştirakten hapis cezası verildi. A.R.B. geçen yıl 17 Mart’ta, cep telefonunda kendisini “başkomiser” olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, şikâyette bulundu.

A.R.B. dilekçesinde, arayan kişinin, Mertcan Ç. adlı kişinin banka hesabına 774 bin lira gönderilmesini istediğini kaydetti. IBAN’ın sahibi Mertcan Ç. “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklandı.

Ağrı 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanık, banka hesabını, iş yerinden tanıdığı kişiler aracılığıyla üçüncü şahıslara verdiğini, bunun karşılığında kendisine para verileceğinin söylendiğini savundu. Mahkeme heyeti ise kararında “Hesabın kullanımını bilerek başkasına terk eden sanık, bunun karşılığı bir menfaat temin etse ya da etmese dahi diğer failin eylemine doğrudan iştirak edeceği kanaatine varılmıştır “ değerlendirmesinde bulunuldu. Mahkeme, sanığın, 5 yıl 10 ay hapis ile 1 milyon 666 bin 600 lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

