İBB soruşturmasında sıcak gelişme! Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, mart ayından bu yana yapılan çalışmalarda, şüpheli sayısı 330'a yükseldi.

Soruşturmada firari şüpheli iş adamı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında geçtiğimiz mayıs ayında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz nisan ayında da İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan Emrah Bağdatlı hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Murat Gülibrahimoğlu hakkında kamuoyuna açık çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte, İBB soruşturması kapsamında adı sıkça anılan bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Resmi kaynaklarda Gülibrahimoğlu’nun yaşı ve aslen nereli olduğuna dair net bir veri paylaşılmamış olsa da, soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler, onun İBB ile bağlantılı ihale süreçlerinde aktif rol oynadığına işaret ediyor.

Murat Gülibrahimoğlu, Türk bilgisayar mühendisi, girişimci ve yazılım uzmanı olarak bilinmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun olan Gülibrahimoğlu, kariyerine yazılım mühendisi olarak başlamıştır.

EMRAH BAĞDATLI KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Medya A.Ş’ye yapılan operasyondan bir gün sonra Emrah Bağdatlı’nın yurt dışına gittiği iddia edildi.

Emrah Bağdatlı’nın eski kameraman olduğu bilgisine ulaşılırken uzun yıllar basın sektöründe çalıştığı biliniyor.

Yapımcı ve yapım şirketi sahibi olan Emrah Bağdatlı, Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler İçerik Tasarım Prodüksiyon şirketleri üzerinden belediyeden çeşitli ihaleler aldığı ileri sürüldü.

Bağdatlı’nın KİPTAŞ ve Kültür AŞ'den birçok ihale aldığı, kendi yanında çalışan 35 kişi üzerinden ise reklam firması kurup ihaleler aldığı, bu şirketlerin birçoğunun aynı adreslerde bulunduğu ve aynı dosyalara fiyat teklifi verdikleri iddia ediliyor.

Emrah Bağdatlı, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un sağ kolu olarak biliniyordu.

EMRAH BAĞDATLI NEYLE SUÇLANIYOR?

Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen isimlerden biridir. İBB'nin medya ile ilişkili bazı iştiraklerinde görev aldığı belirtilen Bağdatlı, özellikle aldığı ihaleler ve finansal işlemleriyle dikkat çekmiştir.

Son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olan bu soruşturma kapsamında, Bağdatlı’nın İBB ile bağlantılı bazı projelerdeki rolü mercek altına alınmıştır. İddialara göre, kendisi ve ilişkili olduğu şirketler aracılığıyla belediyeden çeşitli ihaleler almış ve bu süreçlerde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülmüştür.

Özellikle belediye kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve bu süreçlerin ne kadar şeffaf yürütüldüğü soruları, Bağdatlı’nın adının geçtiği dosyanın önemini artırmıştır. Ayrıca, hakkında bazı adli işlemler başlatıldığı ve kendisinin bu süreçten kaçınmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

Emrah Bağdatlı’nın isminin geçtiği iddiaların nasıl sonuçlanacağı ve yürütülen hukuki sürecin nereye varacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacaktır.