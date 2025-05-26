Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB&#039;ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 36 şüpheliye tutuklama talebi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin Savcılığa ifade veren 36 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt başta olmak üzere birçok isim gözaltına alınmıştı. 

İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin gözaltına alınan 46 şüpheliden 36'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

36 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirilen, aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da bulunduğu 46 zanlının savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 36 şüpheliyi tutuklanmaları, 10 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine harekete geçilmişti.

Haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ekiplerin, firari 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da denizden erkek cesedi çıktıÜnlü otomobil devi kan kaybediyor! Binlerce çalışanı daha işten çıkaracaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama! - GündemDışişleri'nden Mescid-i Aksa baskınına sert kınama!FETÖ'yle olan mesajlaşmaları tespit edildi! Ani operasyonla tutuklandı - GündemFETÖ'yle olan mesajlaşmaları tespit edildi! Hemen tutuklandıErdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar - GündemErdoğan yeniden aday olacak mı?Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'a hapis cezası - GündemEski Kızılay Başkanı Kınık’ın kızına hapis cezasıKızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: Çadır satan personelin ilişiği kesildi! - GündemKızılay Başkanı Yılmaz'dan çok özel açıklamalarİmamoğlu'nun kayıp telefonu o adreste bulunmuştu! Özel kalemin ifadesi ortaya çıktı: 'SIM kart' ve 'şifre' detayı - Gündem"O şokla ne yapacağımı bilemedim, sakladım"
Sonraki Haber Yükleniyor...