Nevşehir’e giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları üyeleri Babalar Günü sürprizi yaptı. Gençlerle birlikte pasta kesen Çiftçi, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak yapılan hazırlıklar için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Babalar Günü sürprizi!

ÇİFTÇİ'NİN BABALAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları üyesi gençler, Babalar Günü'nü kutladıkları Bakan Çiftçi ile pasta kesti.

Çiftçi, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ü makamında ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babalar Günü vesilesiyle hazırladıkları bu anlamlı sürpriz ve gösterdikleri ince düşünce dolayısıyla AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarımızdaki genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allah, ebediyete irtihal eden büyüklerimize rahmet, hayatta olan babalarımıza sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin."

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