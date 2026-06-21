İçişleri Bakanı Çiftçi'ye Babalar Günü sürprizi!
Nevşehir’e giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları üyeleri Babalar Günü sürprizi yaptı. Gençlerle birlikte pasta kesen Çiftçi, tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayarak yapılan hazırlıklar için teşekkür etti.
- Bakan Çiftçi, Nevşehir'de temaslarda bulundu.
- AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
- AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları, Babalar Günü'nü kutladı ve Bakan Çiftçi ile pasta kesti.
- Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından gençlere teşekkür ederek tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.
- Şehit ve gazilerin babalarına özel olarak değindi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bazı temaslarda bulunmak üzere gittiği Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
ÇİFTÇİ'NİN BABALAR GÜNÜNÜ KUTLADILAR
AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları üyesi gençler, Babalar Günü'nü kutladıkları Bakan Çiftçi ile pasta kesti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Babalar Günü vesilesiyle hazırladıkları bu anlamlı sürpriz ve gösterdikleri ince düşünce dolayısıyla AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarımızdaki genç kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Başta aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları olmak üzere, tüm babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allah, ebediyete irtihal eden büyüklerimize rahmet, hayatta olan babalarımıza sağlık, afiyet ve hayırlı ömürler nasip eylesin."