Yüksek sıcaklık sonrası kullanımı artan araç klimalarında doğru kullanıma dikkat! Bakım ustaları klimaların belli aralıklarla değil, sürekli kullanılması gerektiğini belirtti. Yanlış kullanımın en az 50 bin TL’lik masrafa yol açacağını belirten ustalar, zamanında bakımın 2 bin TL’ye mal olacağını hatırlatarak, sürücüleri uyardı.

Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası Türkiye’de de yavaş yavaş hissedilmeye başlarken, araçlarda klima kullanımı en üst seviyeye ulaştı. Elazığ'da oto elektrik ve bakım onarım ustası Levent Karakulak, araç sahiplerini yüksek maliyetlere yol açacak hatalara karşı uyardı.

Karakulak klima gazı, polen filtresinin zamanında değiştirilmemesi ve sistemin uzun süre devre dışı bırakılmasının araçlarda yüksek maliyetli mekanik hasarlara zemin hazırladığını belirtti.

İhmal eden 50 bin TL ödüyor! Araç klimasında sürücülerin doğru bildiği yanlış

“GAZ DAHA ERKEN EKSİLEBİLİR”

İhmal edilen periyodik bakımlar konusunda araç sahiplerini uyaran Karakulak "Yazın belli başlı problemlerimizden biri klima soğutmasıdır. Klimanın bakımlarını ve gazını zamanında değiştirmediğimiz, sistemi de aktif kullanmadığımız takdirde araçta daha büyük problemler oluşabilir. Klima sistemi ve klima gazı, araçta kullanılan LPG gibi değildir. Klimayı kullanmadığımız takdirde klima gazının daha erken eksilmesi ve özelliğini yitirmesi gibi bir durum söz konusudur” dedi.

İhmal eden 50 bin TL ödüyor! Araç klimasında sürücülerin doğru bildiği yanlış

“MİNİMUM 50 BİN LİRA”

“Kullanıcılarımızın doğru bildiği bir yanlış var; klimayı aslında sürekli kullanmak gerekir” diye vurgulayan Karakulak şunları söyledi:

Klimayı çalıştırmadığımız takdirde klima gazı sistemde dolanamaz. Bu durum hem soğutma özelliğinin çok erken yitirilmesine neden olur hem de klimaya daha fazla zarar verir. Klima sistemi yağsız kaldığı için kompresörün kilitlenmesi ya da radyatörün çapaklanması gibi sorunlar söz konusu olur. Bu durumlarda da şu an minimum 50 bin lira gibi bir masraf çıkabilmektedir. Düzgün ve rutin bir şekilde bakımlarımızı yaptırdığımız takdirde çıkabilecek maksimum masrafımız ise 2 bin liradır. Bakımların yapılmaması, polen filtresinin değişmemesi durumunda kalorifer motorunun bozulmasına bağlı olarak en düşük maliyet 50 bin lira şeklinde yansımaktadır.

İhmal eden 50 bin TL ödüyor! Araç klimasında sürücülerin doğru bildiği yanlış

“BÜYÜK BİR PROBLEME DÖNÜŞTÜREBİLİR”

Araba sürücüsü Eren Yıldız ise deneyimlerinden yola çıkarak şöyle konuştu:

Zamanında aracımın klimasıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yaşamıştım. Sorunun çözümü için Malatya sanayisinin tamamını ve Elazığ'ı gezdim. Ancak iki şehirde de aracımın sorununu çözebilecek bir usta bulamadım. Daha sonra bir dostumuzun tavsiyesi üzerine buraya geldim ve kimsenin yapamadığı ustalığı burada gördüm. Klima bakımı özellikle yaz aylarında çok önemlidir. Bu durum hem araç içi konfor hem de aracın mekanik sağlığı için kritik bir önem arz ediyor. Çünkü klima bakımları ve klima suyu eksik bırakıldığı zaman, bu ihmal araçta küçük bir sorunu çok büyük bir probleme dönüştürebilir.

İhmal eden 50 bin TL ödüyor! Araç klimasında sürücülerin doğru bildiği yanlış

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