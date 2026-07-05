Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON ve Luxera GYO iş birliğiyle hayata geçirilen SULKENT projesinde hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. SULKENT’e yoğun ilgi olduğunu belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, faizsiz finansman modeliyle erişilebilir konut projelerinin devamının geleceğini söyledi.

Sultanbeyli Belediyesi iştiraki SULKON ve Luxera GYO iş birliğiyle hayata geçirilen SULKENT projesinde hak sahipleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen törene; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yahya Çelik ve Pervin Tuba Durgut, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur, Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILDI

Yoğun başvuru alan SULKENT projesinde hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura süreci, Sultanbeyli Belediyesi YouTube kanalından canlı olarak yayımlandı. 445 daire ve 13 ticari alandan oluşan SULKENT projesi; faizsiz, vade farksız ve sabit taksitli ödeme modeliyle vatandaşlara sunuldu. Projede yüzde 30 peşinat ve yüzde 70 sabit taksit imkânı sağlanırken, dairelerin 30 ay sonra hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

YENİ KONUT PROJELERİNİN MÜJDESİNİ VERDİ!

SULKENT’in yalnızca bir kura sürecinden ibaret olmadığını belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projenin ilçenin geleceği için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Başkan Ali Tombaş konuşmasında şunları ifade etti:

“SULKENT projemiz; güvenli, konforlu ve nitelikli yaşam alanları oluşturma hedefimizin bir sonucudur. İstanbul’un deprem gerçeğini biliyoruz. Bu nedenle kentsel dönüşümü, güvenli yapılaşmayı ve nitelikli konut üretimini çok önemsiyoruz. SULKON şirketimizin kuruluş amaçlarından biri de bu alanda Sultanbeyli’mize öncülük etmektir. Bugün SULKENT ile attığımız bu adımı, inşallah yeni projelerle daha da ileriye taşıyacağız. Mecidiye Mahallemizde Emlak Konut iş birliğiyle hayata geçirmeyi planladığımız yeni konut projemiz de bu vizyonun devamı olacaktır. Bugün kurada hak sahibi olamayanlar üzülmesin, SULKON’umuzun öncülüğünde tüm mahallelerimizde erişilebilir, nitelikli konut projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz.” dedi.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

SULKENT, ÖRNEK BİR PROJE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Sultanbeyli’de önemli hizmetlerin hayata geçtiğini belirterek, “Ali Başkanımız göreve geldiğinden bu yana adeta arı gibi çalışıyor. Sultanbeyli’mizin her alanda gelişimine katkı sunduğuna şahidiz. SULKENT, İstanbul’daki belediyelere örnek teşkil edecek bir proje. Güzel mekânlarda yetişen çocukların Sultanbeyli’mize ve ülkemize güzel katkılar sunacağına inanıyorum. AK Parti belediyeleri olarak hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kura sonuçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

GÜZEL BİR ŞEHİRLEŞME ÖRNEĞİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, “Sultanbeyli Belediyemizin ilk olan bu projenin nice güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyor ve devamının gelmesini de milletimiz adına temenni ediyorum. Başta Ali Tombaş Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, SULKENT’in aileler ve çocuklar için önemli bir yaşam alanı olacağını belirterek, “Çocuklarımız ve ailelerimiz için güzel bir proje hayata geçiyor. Aynı zamanda güzel bir şehirleşme örneği olacak. Başkanımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

SULTANBEYLİ ÖRNEK ÇALIŞMALARLA ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur ise, “Sultanbeyli’nin güzel hizmetlerini yeniden görmüş olduk. Başkanımızın yoğun gayretleriyle ilçemiz örnek çalışmalarla öne çıkıyor. Nitelikli ve sağlam yapılara ihtiyacımız var. 6 Şubat depremlerinden sonra güvenli konut üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu önemli proje için Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

YOĞUN İLGİ BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, SULKENT’in kamu ve özel sektör iş birliğinin güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek, “Anadolu Yakası’ndaki ilk projemizi Sultanbeyli’de hayata geçiriyoruz. Belediyemizle birlikte daha fazla vatandaşımızın ev sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Projeye gösterilen yoğun ilgi bizleri memnun etti. Noter huzurunda adil ve şeffaf bir kura süreci yürütülüyor. Sultanbeyli büyük bir gelişim içinde. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan Başkan Ali Tombaş’a teşekkür ediyor, hak sahibi olacak vatandaşlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Sulkent’te hak sahipleri belli oldu

Sultanbeyli Belediyesi, SULKON eliyle güvenli konut üretimi, kentsel dönüşüm ve ilçeye değer katacak yeni yaşam alanları için çalışmalarını sürdürecek.

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