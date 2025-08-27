İletişim Başkanı Duran'dan işgalci Netanyahu'ya tepki: Tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

"TARİHİ VE HUKUKU İSTİSMAR EDEN AÇIK BİR İKİYÜZLÜLÜKTÜR"

"Gazze'de binlerce masumun sistematik bir soykırıma tabi tutulduğu, çocuklar, yaşlılar ve kadınların atılan bombalar ve açlık nedeniyle can verdiği bir dönemde, soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun 1915 olaylarına yönelik açıklamaları, tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür." açıklamasında bulunan Duran, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından soykırımın tüm unsurlarını taşıdığını belirtti.

"NETANYAHU'NUN EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN TÜM ALANLARDA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

On binlerce sivilin öldürülmesi, temel yaşam kaynaklarının sistematik biçimde yok edilmesi ve kitlesel göçe zorlama gibi suçların dünyanın gözleri önünde açık bir şekilde işlendiğini vurgulayan Burhanettin Duran, şunları kaydetti: