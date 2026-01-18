Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasının duruşması öncesinde bazı CHP'lilerin güvenlik güçlerine hakaret etmesi ve sonrasında yaşanan arbede hakkında Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın duruşması 15 Ocak'ta görüldü. Ancak davadan çok, duruşma öncesi yaşanan arbede konuşuldu.

Duruşma öncesinde salon şartlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle jandarma personeli ve katılımcılar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Çirkin diyalogların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

"ORANTILI GÜÇ KULLANILDI"

Jandarma Genel Komutanlığı olayla ilgili yayınladığı yeni açıklamada, "Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonunda 15 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

Duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi, kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine; olayların yaşandığı alanda, bir personelin, söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Yaşanan olaylar ile ilgili idari süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

