İntikam gecesi! Otobüsler alev alev yandı

Kocaeli’de bir açık otoparkta 17 toplu taşıma aracı gece yarısı cayır cayır yandı. Sabotaj ihtimaliyle soruşturma başlatıldı. İstanbul’da ise 5 bungalov villa, ödemeleri alamayan müteahhit tarafından havuzlarıyla birlikte sökülüp götürüldü.

Cihan Atik İHA - Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Isuzu servisinin açık otoparkında çıkan yangında otobüsler cayır cayır yandı.

Uzuntarla Mahallesi D100 kara yolu üzerinde bulunan serviste gece saatlerinde meydana gelen olayda park hâlinde olan bir araçta henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yoğun çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürülürken, aralarında otobüs, minibüs ve midibüslerin bulunduğu 17 araç küle döndü. Kundaklama şüphesinin olduğu yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.