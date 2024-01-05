Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

5 Ocak 2024 11:22 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 11:56

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörün kökünü kazımak için çalışmalarını sürdüren Türkiye, operasyon üzerine operasyon düzenliyor. Milli Savınma Bakanlığı (MSB), son düzenlenen operasyona dair açıklamada bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

TERÖRİSTLERİN 8 KATLI MAĞARASI İMHA EDİLDİ

Dün yapılan açıklamada ise Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Jandarma Onbaşı Lokman Dargın Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Genç ilçesinde bir operasyon gerçekleştirildiği duyuruldu.

Operasyonda, bölücü terör örgütünün 8 katlı mağarası tespit edildi. Mağarada, 17 adet kullanılmaya hazır EYP düzeneği ile çok miktarda patlayıcıları güçlendirmek için kullanılan çivi ve metal parçaları, 22 adet büyük tüp, 4 adet şarjör, 250 adet pil, 14 adet varil içerisinde muhtelif yaşam ve sağlık malzemesi, matkap, mutfak ocağı ve benzin ele geçirildi. Mağara ve içerisinde ele geçirilen malzemeler, Mehmetçik tarafından imha edildi.