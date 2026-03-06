İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı'na insansız hava aracı ile düzenlenen saldırı sonrası havaalanı uçuşlara kapatıldı. Bakü–Nahçıvan seferini yapan yolcu uçakları, yaşananların ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldı.

İran'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Havalimanı'na insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda terminal binasının isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralanırken, binada da hasar oluştu. Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

ARKA ARKAYA İNİŞ YAPTILAR

Bu gelişmenin ardından Bakü'den Nahçıvan'a gitmek üzere havalanan iki yolcu uçağı, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na yönlendirildi. İki uçak, saat 20.30 ve 23.00 sıralarında 150 yolcusuyla güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi. Iğdır'da yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan yolcuların güvenli şekilde ülkelerine ulaşmaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

OTOBÜSLERLE GÖNDERİLDİLER

Uçaktan inen Nahçıvanlı yolcular, pasaport işlemlerinin ardından Iğdır'da hazır bekleyen otobüslerle Nahçıvan'a hareket etti. Aynı şekilde Nahçıvan'dan Bakü'ye gidecek yolcular da otobüslerle Iğdır'a getirildi. Yolcular burada uçağa binerek Bakü'ye gitti. Dün gece Bakü'den 150 yolcu gelirken, Nahçıvan'dan gelen 166 yolcu ise uçakla Bakü'ye gitti.

Karşılıklı seferlerin bir süre devam edeceği öğrenildi.

