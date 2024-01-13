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    İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından yapılan paylaşımlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.

    İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddialara ilişkin açıklama yaptı.

    Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan bir ekran görüntüsü ile ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

    "ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

    Açıklamada, iddiaya konu ekran görüntüsündeki sosyal medya hesabının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

    " 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı siyah insanları överken bile ırkçılığını gizleyemiyor' iddiası doğru değildir. İsrail propaganda hesaplarının bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu hesaptan yapılan paylaşımın Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek amacı taşıdığı, yazılan Arapça nottaki deyimin yanıltıcı bir biçimde 'ırkçılık' olarak nitelendirildiği belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

    İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Esra AlbayrakDezenformasyonİsrail
    Haberler > Gündem > İsrailliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızını hedef aldı! Mesnetsiz iddialara yalanlama
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