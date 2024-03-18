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İstanbul Sarıyer'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul Sarıyer&#039;de silahlı çatışma! Ölü ve yaralı var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kafeteryanın önünde silahlı çatışma çıktı. Olayda 1 kişi öldü bir kişi yaralandı.

İstanbul'da bir kafeteryanın önünde silahlı çatışma çıktı! Olayda ölü ve yaralı var.

Olay, Sarıyer Maslak ilçesinde gerçekleşti. Bir kafeteryanın önünde çıkan silahlı çatışmanın husumet yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

İddialara göre aralarında husumet bulunan 4 Türk uyruklu İsveç vatandaşı arasında silahlı çatışma çıktı. Umut Koyuncu (33) ve beraberindeki 2 kişi ile Mazlum Ayrancı (35) arasında yaşanan çatışmada Ayrancı hayatını kaybetti. Umut Koyuncu ise bacağından yaralandı. 

3 saldırgan olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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