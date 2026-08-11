İstanbul Tuzla'da göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Gövdesinin yarısına kadar göçük altında kalan bir işçi için kurtarma çalışması başlatıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana gelen göçükte kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Tepeören Mahallesi Gülsultan Sokak'taki kanalizasyon çalışmaları esnasında toprak kayması yaşandı.

İhbar ardından olay yerine itfaiye ve sağlık birimleri gönderildi.

İstanbul Tuzlada göçük! 1 işçi toprak altında kaldı

İtfaiye birimlerinin, gövdesinin yarısına dek toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Göçüğün nasıl neden olduğu hakkında şimdilik bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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