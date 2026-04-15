İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara düzenlenen silahlı saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, söz konusu hadiselerin ardından yapılan provokasyonlara karşı uyardı. Vali Gül, okul isimleri verilerek yapılan saldırı tehditlerine karşı anlık takibin yapıldığını ve yasal işlemlerin gecikmeden uygulandığını ifade etti.

Sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan Vali Gül, "Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'den provokatif paylaşımlara ilişkin açıklama: Anlık olarak tespit edilmekte

'OKULLARA SALDIRI' PAYLAŞIMLARINA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

İki ildeki saldırıların ardından, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen hedef gösterme paylaşımlarına vurgu yapan Vali Gül "Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir" dedi.

Gül, "Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde “eğlence” içerikleri asla kabul edilemez. Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz" sözleri ile provokasyonlara karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesapların güvenlik birimlerince anlık olarak tespit edilmekte olduğunu, haklarında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını ifade eden Vali Gül "Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

