Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da balkon çöktü, faciadan kıl payı dönüldü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kağuthane'de bir binanın 3'üncü katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Yoldan geçen vatandaşlar saniyelerle balkonun altında kalmaktan kurtulurken, balkonun çökme anı kameralara anbean yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde faciadan dönüldü, yürekler ağza geldi. Talatpaşa Mahallesinde vatandaşlar sokakta yürürken bir binanın 3'üncü katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası paramparça olan balkonun moloz yığınları sokağı kaplarken, vatandaşlar çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı.

    İstanbul'da balkon çöktü, faciadan kıl payı dönüldü

    OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre incelemede bulundu. Korkutan anlarda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

    Olay esnasında evde olan Emrah A., "Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KağıthaneIstanbul
    Haberler > Gündem > İstanbul'da balkon çöktü, faciadan kıl payı dönüldü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bir ay önce evlenmişlerdi! 3. eşe öldüren bıçak - GündemBir ay önce evlenmişlerdi! 3. eşe öldüren bıçakFatih Camisi imamı Galip Usta'nın son durumu ne? - GündemFatih Camisi imamı Galip Usta'nın son durumu ne?İstanbul barajlarında bir günlük artış dikkat çekti - Gündemİstanbul barajlarında bir günlük artış dikkat çektiTrafikte öfkeli maganda dehşeti! Tek yumrukla aracı parçaladı - GündemTrafikte öfkeli maganda dehşeti! Tek yumrukla aracı parçaladıYabancılardan 2023’te tersine göç rekoru! - GündemYabancılardan 2023’te tersine göç rekoru!Deprem bölgesinde yürek burkan görüntü! 11 aydır ayakta duruyorlar - GündemDeprem bölgesinde yürek burkan görüntü! 11 aydır ayakta duruyorlarZeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü - GündemZeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldüKuvvetli sağanak İstanbul trafiğini vurdu - GündemKuvvetli sağanak İstanbul trafiğini vurduNaci Görür, Çorum'da meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili konuştu - GündemNaci Görür, Çorum'da meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili konuştuİstanbul'da kar etkisini artıyor! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı - Gündemİstanbul'da kar etkisini artıyor! Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu uyarı
    Sonraki Haber Yükleniyor...