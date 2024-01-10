İstanbul'da balkon çöktü, faciadan kıl payı dönüldü

10 Ocak 2024 14:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:16

İstanbul Kağıthane'de sabah saatlerinde faciadan dönüldü, yürekler ağza geldi. Talatpaşa Mahallesinde vatandaşlar sokakta yürürken bir binanın 3'üncü katındaki balkon büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sonrası paramparça olan balkonun moloz yığınları sokağı kaplarken, vatandaşlar çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çökme anının kameralara anbean yansıdığı olayda gürültüyü duyanlar polis ve belediye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada çöp atan bir kişi ise neye uğradığını şaşırdı.

OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine olay yerine intikal eden belediye ekipleri, sokağı bariyerlerle kapatarak önlem alırken evde de bir süre incelemede bulundu. Korkutan anlarda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olay esnasında evde olan Emrah A., "Ben evde yatıyordum, sese uyandım. Herhangi bir sarsıntı olmadı. Uyandığımda balkonun aşağıya çöktüğünü gördüm. Baktığımda bütün taşları aşağıda gördüm. Altı boştu, o yüzden yaralanan olmadı. Kenarında bir açılma olduğu için balkonun çöktüğünü düşünüyorum. Olayın ardından ekipler gelerek kontrollerini tamamladı" dedi.