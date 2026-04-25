İstanbul’un Pendik ilçesinde düzenlenen operasyonda, boş bir arsada toprak altındaki su kuyusuna gizlenmiş halde ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası bulundu. Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan operasyonda Türkiye genelinde bugüne kadar en yüksek miktarda silah parçası ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yaptı. Pendik ilçesinde kırsal bir alanda binlerce silah üretiminde kullanılabilecek parçaların gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, belirlenen araziyi takibe aldı.

Havadan dron ile bölgeyi inceleyen emniyet ekipleri, arazide toprak altına inip çıkanlar olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalarda toprak altında dron destekli arazi taramalarında yeraltı su deposu belirlendi.

İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altından binlerce silah parçası çıktı

BİNLERCE SİLAH PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Dron ile su kuyusunda yapılan tespitlerin ardından operasyon için harekete geçildi. Dün söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposunda çuvallara gizlenmiş 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda çeşitli silah parçası ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan operasyon ile Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde silah yapımında kullanılacak en yüksek miktarda silah parçası ele geçirildiği belirtildi.

Yakalanan 4 silah kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.

