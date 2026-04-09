İstanbul’daki otopark problemine ilişkin yürütülen çalışmalar sürerken, Fatih Belediyesi’nin toplu ulaşımla entegre bölgesel otopark çalışması dikkat çekti. Belediye Başkanı Ergün, ilçeyi 3 bölgeye ayırdıklarını belirterek, 3 öneriyi “Birincisi, yeni otoparkların inşa edilmesi, ikincisi yol üstü otoparkların yönetilmesi. Üçüncüsü, trafik sıkışıklığının yönetilmesi modeli” olarak açıkladı. Turan “Eski Eminönü dediğimiz bölge, 1. bölge ilan edilecek. Buraya giriş çıkışlar aynı Londra, Stockholm, Singapur'da olduğu gibi ücretlendirilecek” dedi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Tarihi Yarımada'daki otopark sorununu azaltmak için yol üstü otoparkların yeniden düzenlenmesini, toplu ulaşımla entegre edilmiş bölgesel büyük otoparklar yapılmasını önerdi.

HER GÜN 10 KATLIK NÜFUS

Nüfusu yıldan yıla artan, çok sayıda göç alan İstanbul’da trafik probleminin yanı sıra bir problem de otopark olarak öne çıkıyor. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, ilçedeki trafik ve otopark sorununa ilişkin bazı çözüm önerilerini sıraladı. Fatih'te gündüz 3-3,5 milyona ulaşmış bir insan hareketliliği olduğunu belirten Turan, gece nüfusunun 350 binler civarında olduğunu belirtti. Turan “Bu şu demek, her gün 8 ila 10 kat arasında büyüyen ve küçülen nüfustan bahsediyoruz” dedi.

İstanbulda gündüz nüfusu 10 kat artan ilçede trafik sorununa 3 ayaklı ‘Londra’ çözümü! 1. bölgede giriş çıkışlar ücretlendirilecek

“İNSAN HAREKETLİLİĞİ FAZLA BİR İLÇE”

Turan, şöyle konuştu:

Sadece 285 ayrı İETT otobüs hattı giriyor, günlük 11 bin sefer var. Gelip geçen transit araç sayısı, içeride genişleyen insan nüfusu, insan hareketliliği, turist araçlarıyla çok ciddi insan ve araç hareketliliğinin olduğu bir bölgeyi konuşuyoruz. Bu manada Fatih, İstanbul'un yaşadığı sorunları biraz daha dramatik bir şekilde yaşayan bir ilçe. Dolayısıyla bir ulaşım politikasına mutlaka ihtiyaç var.

3 ÖNERİ

Turan, ilçedeki otopark talebini birkaç farklı başlıkta ele aldıklarını belirtti. Turan, bu talepleri "Birincisi, yeni otoparkların inşa edilmesi, ikincisi, yol üstü otoparkların yönetilmesi. Üçüncüsü, trafik sıkışıklığının yönetilmesi modeli” olarak sıraladı.

“HGS TARZI BİR SİSTEM GEREK”

Trafik sıkışıklığı için 1975'li yıllarda Singapur'da başlayan modelin Londra, Stockholm, Zagreb ve birçok şehirde uygulandığını hatırlatan Turan “ Fatih gibi şehrin merkez noktalarındaki araç yoğunluğunu yönetmeniz için, bölgede yaşayan insanlar haricinde, bu bölgeye gelmek isteyenlerin merkeze girerken HGS tarzı bir sistemle ücretlendirilmesi gerekir” dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKE ÇÖZÜMÜNÜ ÖNERDİ

Turan, Fatih'teki trafik sıkışıklığının da gelişmiş ülkelerdeki gibi bir uygulamayla yönetilebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

Bu bölgeye gelecek insanlar araçlarını büyük otoparklara çekip toplu ulaşımla bölgeye ulaşabilecekler. Bu bölgeye gelmek isteyen turist, dünyanın her kentinde olduğu gibi bu zona girdiğinde o ücreti ödeyecek. Aynı zamanda elde edilen gelir de başka alanlarda da otopark sistemlerinin geliştirilmesi, trafik meselesinin çözümü noktasında kullanılacak.

“EMİNÖNÜ 1. BÖLGE İLAN EDİLECEK”

Turan, yaptıkları çalışmayla ilçeyi üç bölgeye ayırdıklarını dile getirdi:

Eski Eminönü dediğimiz bölge, 1. bölge ilan edilecek. Buraya giriş çıkışlar aynı Londra, Stockholm, Singapur'da olduğu gibi ücretlendirilecek. Araçla gitmek hem zaman hem nakit kaybıdır. Bizim konuştuğumuz, insanın bir yere ulaşmasını sağlayacak, toplu ulaşımla da entegre bir sistem. Araç sahipliği olan ikamet sahiplerini avantajlı kılacak. Bütün dünyada sıfır atıkla, emisyonla alakalı tek mantık şudur, 'Kim kirletiyorsa öder.' Sizin zengin olmanız, aracınızın olması her yere ulaşma hakkı tanımaz. Bunu kullanmak istiyorsanız bunun bedelini ödersiniz. Bununla alakalı ciddi çalışmalarımız, modellemelerimiz var.

“500 METRELİK OTOPARKLAR YAPILMALI”

Turan, Fatih’e günün her saati yüksek tonajlı araçların ve iş makinelerinin girmemesi gerektiğini belirtti.

"İstanbul'da trafik sorunu 50'lik 100'lük otoparklarla çözülemez. 500 metrelik bir çap içerisinde, bölgesel büyük otoparklar yapılmalıdır" diye vurgulayan Turan bölgesel büyük otoparkların yapılması gerektiğini söyledi.

“CİDDİ YER KAYIPLARI VAR”

Mevcut otopark sistemlerine ilişkin de konuşan Turan "Yer altına yapılan 1000-2000 metrekarelik otoparklarda iniş çıkışlarda çok ciddi yer kayıpları oluyor. Mekanik otoparkların ise işletme maliyetleri çok yüksek. Fatih'te benden önceki dönemde yapılmış 3 mekanik otopark var, çok yüksek işletme maliyetleri var. Bunu burada olan ve işleten bir belediye başkanı olarak söylüyorum, efektif değiller. Onun için bölgesel büyük otoparklar yapılmalı” diye belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası