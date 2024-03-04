İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu! Murat Kurum'dan "Hızlanmalıyız" açıklaması

Çanakkale'de meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4.9'luk depremin ardından Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Kurum, "Hazırlıklarımızı hızlandırmalıyız" dedi.

Marmara'da beklenen büyük deprem öncesinde İstanbul bugün, Çanakkale'de meydana gelen depremle sallandı. 4.9 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirdi. Yerel seçim öncesinde yaşanan deprem, İstanbul'da deprem hazırlıklarını bir kez daha gündeme getirdi. Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Çanakkale merkezli depremin ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da hazırlıklara vurgu yaptı. Kurum, "Hazırlıklarımızı hızlandırmalıyız" dedi.

HAZIRLIKLARI HIZLANDIRMALIYIZ

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul. Allah ülkemizi, İstanbul’umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz."

İSTANBUL'DA RİSKLİ BİNA STOKUNU BİR AN ÖNCE BİTİRMELİYİZ

Kurum aynı zamanda Ülke TV'de katıldığı programda deprem sonrasında açıklama yaptı. Kurum, "Biz istiyoruz ki İstanbul'daki riskli bina stokunu bir an önce bitirelim. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu farkındalığıyla daha önce başardığımız gibi İstanbul'u da deprem konusunda hazırlıklı hale getireceğiz. İstanbul deprem konusunda sempozyum yapmaktan ileri gidemeyen anlayışa teslim olmayacak. İsteyen yapar, çalışan kaynak bulur. İstanbul gözü ve gönlü çalışmakta olamayan mevcut İBB ile beş yıl kaybetti." dedi.