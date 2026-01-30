Avcılar’da kapalı görünen bir güzellik merkezine yapılan baskında, sahte altın üretim atölyesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar’da polis ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği operasyon, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzun süredir faaliyet göstermediği öğrenilen bir güzellik merkezinin, sahte altın üretimi için kullanıldığı belirlendi.

Olay, 28 Ocak Çarşamba gecesi saat 23.45 sıralarında Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde yaşandı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi. Baskın sonrası yapılan aramalarda sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve çeşitli kimyasal maddeler ele geçirildi.

21 AYRI SUÇ KAYDI VAR

İş yerinde ayrıca 3 adet sahte bilezik ile 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi bulundu. Operasyon sırasında içeride bulunan S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin 21 ayrı suç kaydının bulunduğu, Giresun, İzmir ve İstanbul’da ise 4 farklı suçtan arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

