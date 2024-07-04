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İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! 10 dakikalık yol 1,5 saati aşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB'nin asfalt çalışmaları kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametini ulaşıma kapatmasıyla trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor. Bu arada çalışmaların 8 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışması başladı. 

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yoluKadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! 10 dakikalık yol 1,5 saati aşıyor - 1. Resim

Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor.

Sürücüler, Haliç Köprüsü'nden normal günlerde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğun bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle 1,5 saati aştığını ifade ederek, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! 10 dakikalık yol 1,5 saati aşıyor - 2. Resim

Trafik gece saatlerinde başladı

TRAFİK YAN YOLDAN VERİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! 10 dakikalık yol 1,5 saati aşıyor - 3. Resim

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapalı olacağı, bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanacağı kaydedilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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