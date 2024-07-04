İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! 10 dakikalık yol 1,5 saati aşıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Temmuz 2024 10:20 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İBB'nin asfalt çalışmaları kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametini ulaşıma kapatmasıyla trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor. Bu arada çalışmaların 8 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.