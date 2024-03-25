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İstanbullular neye uğradığını şaşırdı: Dolu vurdu, dalgalar yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeni haftaya fırtınayla başlayan mega kentte vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Sultangazi'de dolu yağışı etkili olurken, Bakırköy sahilinde dev dalgalar meydana geldi. Bahçelievler ve Arnavutköy'de ise sağanak yağış kendisini gösterdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarıları sonrası İstanbul'da sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seferlerinde aksama yaşanırken, Bakırköy Florya sahilinde oluşan dalgalar kameraya yansıdı.

Dalgaların boyu zaman zaman yükselirken, kıyıda gezen vatandaşların uyarıları aldırmadan yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdikleri görüldü.

DOLU BİR ANDA BASTIRDI

Sultangazi'de ise dolu yağışı etkisini gösterdi. Dolunun bir anda bastırması sonucu vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışı kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı.

VATANDAŞLAR SIĞINACAK YER ARADI

Bahçelievler'de ise aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar korunmak için otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırmadan yolda yürüdü.

SAĞANAK VE FIRTINA DEVAM EDECEK

Uyarıların ardından Arnavutköy'de de sağanak yağış etkili oldu. Yapılan uyarıları dikkate almayan vatandaşlar sağanak yağışın başlamasıyla birlikte sırılsıklam oldu.

Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü.

 İstanbul'da sağanak yağış ve fırtınanın devam etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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