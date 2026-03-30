Eyüpsultan’da sağanak sonrası göle dönen yolda aracı ile mahsur kalan sürücü, aracını bırakmak istemedi, sürücü itfaiye ekipleri tarafından zorlu bir operasyon ile kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Son bir haftadır çok bulutlu havanın hakim olduğu, dünden itibaren aralıksız sağanak yağışın devam ettiği İstanbul’da yollar göle döndü. Eyüpsultan Kemerburgaz'da Çiftalan Mahallesi’nde suya gömülen bir sürücünün kurtarılma anları, sağanak boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un göbeğinde şaşırtan görüntü! Suya gömülen aracını terk etmedi

KAPIYI AÇIP YARDIM İSTEDİ

Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerinde seyir halindeki bir hafif ticari araç suya gömülerek mahsur kaldı. Kapıyı açıp çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen sürücü aracını terk etmedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

"BEN DE ARAÇ DA KURTARILSIN”

Ekipler sürücüyü güvenli şekilde tahliye etmek istedi ancak vatandaş aracını bırakmak istemedi. Sürücünün "Ben de araç da kurtarılsın" talebi üzerine ekipler çalışma planını değiştirdi.

TRAKTÖRLE ÇEKTİLER

Traktör yardımıyla hem sürücünün hem de aracın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, traktöre bağladıkları araçla dikkatli bir şekilde çekme işlemi gerçekleştirdi. Mahsur kalan sürücü uzun süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan o anlar ise dron ile havadan görüntülenirken, Kemerburgaz'da kazaya karışan bir aracın da olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı görüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Göle dönen yoldan kurtarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 GÜNDE 3 KİLOGRAM YAĞIŞ

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan son açıklamada İstanbul’da son 3 günde 54-93 kg aralığında yağış düştüğü belirtildi.

AKOM’DAN YENİ UYARI

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul'da 27 Mart Cuma gecesinden itibaren neredeyse kesintisiz şekilde yağan yağmurlar neticesinde metrekareye 54-93 kg aralığında yağış kaydedilmiştir. Bugün etkisini biraz daha arttırması beklenen yağışların il genelinde öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakasında ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Yağışların bu gece itibari ile etkisini kaybedeceği ancak hafta boyunca aralıklarla yağışların İstanbul ve çevresinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

