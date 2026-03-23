Bayramı sağanak yağış ile geçiren İstanbul için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklendiğini duyurdu. Cuma öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın yurda giriş yapacağı belirtilirken, yağışların hafta sonu tüm yurtta etkili olacağı ifade edildi.

Ramazan Bayramı öncesinde yurt genelinde bulutlu ve sağanak yağışlı havanın hakim olacağı yönünde uyarı yapan Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklendiğini açıkladı. Sıcaklıkların Cuma gününden itibaren etkisini göstereceği bildirildi.

3 gün sürecek! Meteorolojiden yeni uyarı: 3 ile sağanak yağış dalgası geliyor

YAĞIŞLI HAVA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Macit, son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirtti.

Macit, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda devam edeceğini açıkladı.

CUMA GÜNÜ TERK EDECEK

3 gün boyunca sağanak yağışın devam edeceğini belirten Macit, şöyle uyardı:

Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak.

DOĞU BÖLGESİNDE KARLA KARIŞIK

Genellikle sağanak şeklinde olacak yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Macit, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesinin bulunduğuna işaret etti.

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Macit, "Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak” dedi.

İSTANBUL'DA 17 DERECE

3 büyükşehirde gelecek 3 gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, “Ankara'da sıcaklıklar 9-10 derece civarında, cuma günü sıcaklıkların artarak 16-17 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar İstanbul'da 16-17, İzmir'de 17-18 derece civarında olacak” diyerek uyardı.

Haberle İlgili Daha Fazlası