Gözler İstanbul’da kar yağışının ne kadar süreceğine çevrilmişken beklenen açıklama geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, kar yağışının İstanbul’da kısa süreceğini belirterek, tarih verdi. Tek, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin Perşembe günü Marmara ve İstanbul’u etkisi altına alacağını söyledi. Öte yandan İstanbul Valiliği de yarın en yüksek sıcaklığın 7 derece olacağını belirterek uyardı. İşte İstanbul’da beklenen son hava durumu…

Türkiye yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünürken, İstanbul’da da sabah saatlerinde çok sayıda ilçede kar yağışı etkisini gösterdi.

ÇOK SAYIDA İLÇE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili olan kar yağışı sonrasında trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 81'e çıktı.

İstanbul’un kar takvimini açıkladı! Kaç gün sürecek? Perşembe sürprizi ne?

AKOM, AÇIKLAMA YAPMIŞTI

AKOM, İstanbul’da kar yağışının akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini açıkladı. AKOM’un ardından bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. Valilik, İstanbul'da bugün aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Gözler İstanbul’da kar yağışının ne kadar süreceğine çevrilmişken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek’ten önemli bir açıklama geldi. A Haber ekranlarında konuşan Tek, gün gün açıkladı. İşte İstanbul’un kar tablosu…

KAR YARIN İSTANBUL’DAN KARADENİZ’E GİDECEK

Yeni haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, bu kar yağışının İstanbul için kısa süreli olduğunu, yarın yağışın daha çok Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda etkili olacağını açıkladı.

“PERŞEMBE GÜNÜ YENİ SİSTEM GELİYOR”

Çarşamba günü daha ılıman bir havanın etkili olacağını işaret eden Tek, Perşembe günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir sistemin önce Ege’yi, ardından Marmara ve İstanbul’u etkisi altına alacağını söyledi.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek

Mevcut verilere göre İstanbul’da ayın sonuna kadar yeniden kar beklentisinin bulunmadığını vurgulayan Tek, mevsimsel tahminlerin şubat ayında da kar olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti.

VALİLİKTEN BİR UYARI DAHA

Sabah saatlerinde kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyuran İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama daha yaptı.

“EN YÜKSEK SICAKLIK 7 DERECE”

Valilik, kentte yağmur ve karla karışık yağmurun devam edeceğini belirterek, Salı günü için buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

20 Ocak Salı günü havanın, parçalı çok bulutlu, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İl genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

