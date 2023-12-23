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    İzinsiz kazı yapanlara suçüstü

    Kahramanmaraş'ta kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    İzinsiz kazı yapanlara suçüstü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi, define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yantepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı aldı. Akşam saatlerinde Yantepe Mahallesi'nde kazı çalışması yapan yabancı uyruklu A.S. (37) ve İ.H. (21) Göksun Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

    MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

    Yakalananların üzerinden kürek, kazma, balyoz, keser, büyük boy elektronik dedektör, küçük boy elektronik dedektör, el feneri, dedektöre ait batarya ve el çantası malzemeler ele geçirildi. 

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet (İzinsiz Kazı Yapmak)" suçundan adli tahkikat başlatıldı. 


                                       

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    KazıGözaltı
    Haberler > Gündem > İzinsiz kazı yapanlara suçüstü
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