İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı kıskaç: 11 şüpheli gözaltında
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in de dahil olduğu operasyonda 13 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu. 2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı