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İzmir'de DEAŞ'a eş zamanlı kıskaç: 11 şüpheli gözaltında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in de dahil olduğu operasyonda 13 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüpheliye yönelik İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler 11 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu. 2 şüphelinin yakalaması çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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