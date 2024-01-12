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    İzmir’de firari çocuk istismarcısı yakalandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir’de, çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Firari zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de firari çocuk istismarcısı yakalandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güvenlik güçlerinin suç ve suçlulara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda çocuğa sarkıntılık yaparak cinsel istismar dahil 5 ayrı suçtan 8 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

    İLÇE EMNİYET’TEN AÇIKLAMA

    Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, polis ekipleri sokakta bulunan bir kişiden şüphelendi. Şüpheli için yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulamasında, adının M.Z. olduğu öğrenilen kişinin 5 ayrı dosyadan toplam 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

    DOSYASI KABARIK ÇIKTI

    Şüphelinin 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı', iki kez 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' ve iki kez de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından dosyası olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan firari zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IzmirÇocuk Istismarı
    Haberler > Gündem > İzmir’de firari çocuk istismarcısı yakalandı
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