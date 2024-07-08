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Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde sanığın cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin gündemini derinden sarsan istek parça cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmadığı için müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Türkiye, 2 Mayıs 2023 tarihinde skandal bir cinayete tanıklık etti. Kadıköy'de müzisyen  Cihan Aymaz’ın (30) yanına yaklaşan Mehmet Caymaz istek şarkı talebinde bulundu. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı.

MÜZİSYENİ BIÇAKLA KATLETTİ

Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi.

EN AĞIR CEZA İSTENDİ

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

MÜEBBETE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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