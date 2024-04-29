Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde ahşap ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikadaki ahşap ve kimyasal malzemeler yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Kahramanmaraş’ta ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı.