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Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın OnikiŞubat ilçesinde ahşap fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kahramanmaraş’ta ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın çıktı.
 
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi’nde ahşap ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Alevlere teslim olan fabrikadaki ahşap ve kimyasal malzemeler yanmaya başladı.
 
Alevlerin yükseldiği yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
 
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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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