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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

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Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.47 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7.65 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, depreme yönelik verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde korkutan bir deprem meyana geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 1. Resim

ELBİSTAN 3,6 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,6 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 20.47 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7,65 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıklarken, yerin 6,2  kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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