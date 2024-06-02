Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Depremzedelerden avukat Ersan Şen'e sert tepki! Bizi sattın senin de başına gelsin

Depremzedelerden avukat Ersan Şen'e sert tepki! Bizi sattın senin de başına gelsin

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2,9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 18.18'de meydana gelen deprem yerin 7,27 kilometre derinliğinde hissedildi. AFAD ve Kandili Rasathanesi, depreme ilişkin verileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı. Deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bu kez de saat 18.18'de korkutan bir deprem oldu.

ELBİSTAN SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ta 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 18.18'de gerçekleşen depremin merkez üssü Elbistan ilçesi olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7,27 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ VERİLERİ AÇIKLADI

Kandillli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 2,8 şiddetinde yaşandı. Ayrıca depremin merkezinin Elbistan'la birlikte Kalealtı ilçesinin de olduğu belirtildi. Kandilli'ye göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde hissedildi.