Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.

15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden biri de 11 yaşındaki Mustafa Arslan, olmuştu.

Arslan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan’ın tedavi gördüğü hastane değişti

ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Mustafa Arslan'ın Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Arslan, buradan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği bildirildi.

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan’ın tedavi gördüğü hastane değişti

NE OLMUŞTU?

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.

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