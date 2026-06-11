Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan’ın tedavi gördüğü hastane değişti
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, tedavi için Ankara’ya sevk edildi. Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği öğrenildi.
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Gündem 2 dk önce
15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 11 yaşındaki Mustafa Arslan, Ankara'ya sevk edildi.
- Mustafa Arslan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
- Arslan, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.
- Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği bildirildi.
- Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerden biri de 11 yaşındaki Mustafa Arslan, olmuştu.
Arslan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
ANKARA’YA SEVK EDİLDİ
Mustafa Arslan'ın Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen Arslan, buradan ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Arslan'ın tedavisinin Etlik Şehir Hastanesi'nde süreceği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci hayatını kaybetmişti.
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